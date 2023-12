Vídeo: Torre de resfriamento pega fogo na fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo

Incêndio de grandes proporções tomou conta de uma torre de resfriamento na fábrica de celulose da Suzano, provocando uma fumaça densa e escura que chamou atenção dos moradores da cidade de Ribas do Rio Pardo, na tarde desta quarta-feira (6).

Em nota, Suzano confirmou que, por volta das 15h, foi registrado um incêndio em uma das torres de resfriamento da fábrica em construção no município de Ribas do Rio Pardo.

“A empresa esclarece que não houve feridos no incidente e que o fogo já foi devidamente controlado pelas equipes de brigadistas da própria empresa, estando a situação já sob controle. As causas do incêndio serão devidamente investigadas”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ribas Ordinário (@ribasordinario)