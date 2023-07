6º National Workshop on UI GreenMetric para Universidades é realizado na UFMS pela primeira vez

Nos dias 14 e 15 de setembro, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) sedia o 6º National Workshop on UI GreenMetric para Universidades no Brasil. O evento, que ocorre anualmente nos países com universidades participantes no ranking internacional de sustentabilidade GreenMetric, está sendo realizado pela primeira vez na região Centro-Oeste do país, proporcionando um momento de destaque para a UFMS.

O workshop tem como principal objetivo demonstrar os esforços das instituições de ensino superior brasileiras em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pelas Nações Unidas. Professores, técnicos, estudantes de graduação e pós-graduação, bem como a comunidade externa, têm a oportunidade de participar gratuitamente de mesas-redondas, palestras e visitas técnicas relacionadas ao tema da sustentabilidade.

As inscrições para o evento estão abertas a todos os interessados, permitindo que pessoas de diferentes áreas e níveis de formação possam participar das discussões e contribuir com seus conhecimentos. Além disso, aqueles que desejam submeter resumos e publicações relacionados aos eixos temáticos do ranking internacional de sustentabilidade têm até o dia 11 de agosto para realizar suas inscrições.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Sustentável da UFMS, Leonardo Chaves, o encontro é uma excelente oportunidade para disseminar as práticas e projetos voltados à sustentabilidade desenvolvidos pela universidade. Durante o evento, serão abordados sete eixos temáticos relacionados ao GreenMetric World University Ranking: configuração e infraestrutura; energia e mudanças climáticas; resíduos; água; transporte; educação e pesquisa; e gestão.

Leonardo Chaves destaca a importância do workshop não apenas como um momento de troca de experiências e conhecimentos, mas também como uma oportunidade para que a comunidade universitária da UFMS conheça as ações e projetos voltados à sustentabilidade desenvolvidos internamente. A expectativa é que esse encontro se torne um evento recorrente na agenda da universidade, fomentando o engajamento e a conscientização sobre a importância da sustentabilidade em todas as áreas acadêmicas.

Além do workshop internacional, a UFMS também promoverá o 1º Encontro UFMS Sustentável, que servirá como legado por sediar pela primeira vez o evento do GreenMetric. O encontro proporcionará uma oportunidade para os estudantes, docentes e servidores que trabalham com a temática da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável apresentarem seus trabalhos, além de possibilitar a troca de ideias e a formação de conexões entre os participantes.

Com a realização do 6º National Workshop on UI GreenMetric para Universidades no Brasil, a UFMS espera receber representantes de diversas universidades brasileiras que já participam do GreenMetric World University Ranking, proporcionando um intercâmbio de ideias e experiências que fortaleçam as práticas sustentáveis no âmbito acadêmico e incentivem a adoção de ações sustentáveis em toda a comunidade universitária.

Serviço

Para obter informações detalhadas sobre a programação completa do evento, os interessados podem acessar o site oficial da UFMS, onde estão disponíveis todas as informações necessárias para a inscrição e participação nas atividades do workshop. Você pode conferir a programação completa do evento aqui.

Confira o post oficial na rede social da UFMS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UFMS Oficial (@ufmsoficial)

Com Informações da Agecom/UFMS