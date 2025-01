Cresce número de mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+ no Brasil, aponta levantamento

O número de mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+ no Brasil cresceu 13,2% em 2024, quando comparado com os registros do ano anterior. Os dados são do Observatório do GGB (Grupo Gay da Bahia), a mais antiga organização não governamental da causa na América Latina.

O levantamento é feito há 45 anos e leva em conta notícias veiculadas na imprensa e correspondências enviadas à ONG. Foram computados homicídios, latrocínios, suicídios e outras causas.

Segundo os dados, o Brasil teve 291 pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ mortas no ano passado, 34 a mais que em 2023, quando o País registrou 257 casos.

As vítimas eram:

gays: 165;

travestis e mulheres transgêneros: 96;

lésbicas: 11;

bissexuais: 7;

homens trans: 6.

Outras 6 pessoas declaradas heterossexuais foram incluídas no levantamento por terem sido confundidas com integrantes da comunidade ou por terem tentado defender vítimas.

A maior parte das mortes foi registrada na região Nordeste (99) e no Sudeste (99). Em relação ao meio utilizado nos crimes, arma branca (65), arma de fogo (63) e espancamento (32) foram os mais apontados na apuração.

No ranking de estados, São Paulo, Bahia e Mato Grosso lideram com os maiores números de casos. Confira o ranking completo abaixo:

São Paulo: 53;

Bahia: 31;

Mato Grosso: 24;

Minas Gerais: 22;

Pará: 16;

Pernambuco: 15;

Rio de Janeiro: 15;

Alagoas: 13;

Ceará: 11;

Maranhão: 10;

Paraná: 10;

Amazonas: 8;

Goiás: 8;

Espírito Santo: 7;

Mato Grosso do Sul: 7;

Piauí: 6;

Distrito Federal: 5;

Paraíba: 5;

Sergipe: 4;

Rio Grande do Sul: 4;

Santa Catarina: 4;

Tocantins: 4;

Rondônia: 3;

Amapá: 2;

Rio Grande do Norte: 2;

Acre: 1;

Roraima: 1.

Salvador é a capital mais perigosa para a comunidade, aponta o levantamento. Depois dela, aparecem São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Veja o ranking:

Salvador (BA): 14;

São Paulo (SP): 13;

Belo Horizonte (MG): 7;

Maceió (AL): 7;

Fortaleza (CE): 6;

Manaus (AM): 6;

Rio de Janeiro (RJ): 6;

Campo Grande (MS): 5;

Cuiabá (MT): 5;

Goiânia (GO): 5;

Teresina (PI): 5;

Recife (PE): 4;

Aracaju (SE): 2;

Brasília (DF): 2;

Curitiba (PR): 2.

Perfil das vítimas

Brancos formam maioria entre os LGBTs mortos. Segundo a pesquisa, 115 vítimas se identificavam assim. Em seguida, vinham as pessoas com cor não identificada, totalizando 97, e as pretas e pardas, contabilizando 79.

A faixa etária mais atingida foi de 26 a 35 anos, com 66 vítimas. Pessoas de 36 a 45 anos aparecem em seguida, com 52 casos. Depois, surgem as vítimas de 19 a 25 anos, com 43.

Entre os gays mortos em 2024, a profissão de professor liderava, seguida de cabeleireiro, técnico de enfermagem e enfermeiro, médico e instrutor de dança.

Já entre mulheres trans, travestis e transexuais, as profissionais do sexo foram as mais registradas entre os óbitos. Ativistas e cantoras vinham em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

