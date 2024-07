Mais 46 médicos são convocados para dar suporte nas unidades de saúde da Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), convocou, nessa quinta-feira (04), 42 médicos inscritos no cadastro de médicos temporários para reforçar os atendimentos nas unidades de saúde do município. A relação dos convocados está disponível na edição de n. 7.561 do Diogrande.

Dentre os profissionais convocados foram chamados dois médicos para Saúde Mental, 1 médico pediatra, três médicos para atendimento ambulatorial e 37 médicos clínicos.. Os profissionais terão carga horária que variam de 12 a 40 horas semanais, conforme a especialidade.

Caso o candidato não se apresente dentro do prazo de dois dias úteis, a contar da data previamente estipulada em edital, será considerado desistente, perdendo o direito à vaga. As apresentações estão previstas a partir desta manhã. No edital consta a relação de documentos que os candidatos aprovados devem apresentar no ato da apresentação.

A lista nominal pode ser conferida no Diogrande, a partir da página 11.

