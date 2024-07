Após perder o controle, motorista capota carro e derruba outdoor na Avenida Ceará

Um motorista, não identificado, capotou o carro que dirigia e derrubou um outdoor na Avenida Ceará, esquina com a Rua Santa Bárbara, no Jardim Autonomista, em Campo Grande. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5), por volta das 4h30.

Segundo informações dos policiais do BPTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar), o condutor do Chevrolet Celta seguia pela avenida, no sentido bairro, quando perdeu o controle da direção numa curva, subiu na calçada e bateu no outdoor.

Devido ao impacto da batida, o veículo capotou, parando com as rodas para cima, e o outdoor ficou caído. O motorista fugiu após a colisão.

Além do outdoor, o condutor derrubou ainda um aparelho da academia ao ar livre do local. Dentro do carro, os policiais não encontraram vestígios de bebida alcoólica e a situação do automóvel é regular.

Conforme ainda a polícia, não há registro de acionamento de socorro no endereço do acidente. Marcas de frenagem de aproximadamente 20 metros indicam que o motorista estava em alta velocidade.

O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran e a empresa responsável pelo outdoor foi acionada. Segundo informações, o prejuízo estimado é de R$ 8 mil, além do anúncio do cliente que deverá ser reposto.