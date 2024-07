Locutor de rádio é encontrado morto em Água Clara

Na madrugada desta sexta-feira (5), a cidade de Água Clara, localizada a 193 quilômetros de Campo Grande, foi abalada pela notícia da morte de Renato Cabelo, um renomado locutor de rádio local. Seu corpo foi encontrado ao lado de uma motocicleta na avenida principal de acesso à BR-262.

Segundo informações divulgadas pelo portal Ribas Ordinário, moradores relataram que Renato colidiu sua motocicleta contra um poste. A moto foi encontrada caída na calçada de uma padaria, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias exatas do acidente. Policiais rodoviários federais estiveram no local para investigar.

As autoridades ainda estão apurando se a morte de Renato Cabelo foi resultado de um acidente ou se há indícios de violência envolvidos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre sinais específicos no corpo do locutor.

Renato Cabelo, de 44 anos, era uma figura conhecida e querida em Água Clara, atuando como locutor de rádio e conquistando a simpatia de muitos ouvintes. Sua morte deixou a comunidade local abalada, aguardando respostas sobre como o acidente aconteceu. A polícia segue investigando.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: