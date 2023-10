Medicamentos gratuitos estão disponíveis em estabelecimentos credenciados pelo Farmácia Popular

Uma notícia positiva para a população de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está transformando o acesso a medicamentos essenciais para o tratamento de diversas patologias. O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), criado pelo Governo Federal em 2004, passou por uma significativa expansão, possibilitando que mais de 40 medicamentos de uso contínuo, destinados ao tratamento de 11 patologias distintas, sejam retirados de forma gratuita ou com descontos de até 90% em drogarias particulares credenciadas.

Essa expansão no programa representa um passo importante para garantir que a população tenha acesso aos medicamentos necessários para tratar condições de saúde crônicas, como diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e Parkinson. Até o primeiro semestre, o programa oferecia gratuitamente apenas medicamentos relacionados a diabetes, asma e hipertensão arterial (pressão alta). No entanto, a lista de gratuidade foi expandida para incluir também anticoncepcionais e fármacos para o tratamento da osteoporose.

Além disso, uma importante notícia para os beneficiários do programa Bolsa Família é que agora eles têm acesso a todos os medicamentos incluídos no Farmácia Popular sem custo adicional, incluindo aqueles que, para o restante da população, têm apenas descontos substanciais.

Para os beneficiários do Bolsa Família, o processo é simples: o reconhecimento como beneficiário do programa é automático no sistema. Portanto, basta que a pessoa vá a uma farmácia credenciada com a receita médica e os documentos de identidade e CPF para adquirir os remédios de que necessita.

A lista de medicamentos gratuitos no programa Farmácia Popular é abrangente e inclui tratamentos para doenças como asma, diabetes e hipertensão arterial. Além disso, medicamentos destinados ao tratamento da osteoporose e anticoncepcionais também fazem parte dessa lista, proporcionando mais facilidades aos cidadãos que dependem desses produtos para o cuidado com a saúde.

Outros medicamentos oferecidos com descontos substanciais, que podem chegar a 90%, são essenciais para tratar condições como dislipidemia (colesterol alto), doença de Parkinson, glaucoma, rinite, incontinência e diabetes tipo 2 associada à doença cardiovascular. As fraldas geriátricas também são gratuitas para idosos acima de 60 anos ou pessoas com deficiência com indicação médica.

A disponibilidade de medicamentos no município de Campo Grande permanece estável, com mais de 90% do estoque regular de medicamentos mantido. A falta pontual de medicamentos ocorre em casos de indisponibilidade de matérias-primas no mercado, atrasos na entrega e questões burocráticas. Todas as medidas necessárias são adotadas para garantir o fornecimento contínuo e a manutenção regular do tratamento da população.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: