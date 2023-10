Projeto social infantojuvenil do Moreninhas realiza quatro dias de bazar beneficente

A finalidade do bazar é arrecadar recursos para conclusão de uma quadra recreativa para crianças

A partir desta sexta-feira (26), até domingo (29), das 8h às 18h, a AIFSJ (Associação das Irmãs Franciscanas de São José) promove um bazar beneficente com diversos itens doados pela Receita Federal no estacionamento do Fort Atacadista da Av. dos Cafezais, região do Bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Estarão disponíveis para compra com preço abaixo do mercado: televisores, celulares, casacos, faqueiros, garrafas térmicas – principalmente Stanley, utensílios de cozinha, bastante perfume, cosméticos, cartões de memória, HD’s interno para computadores, malas de viagem e até tintas para tatuagem, além de diversos outros itens ofertados no dia.

A finalidade da associação com mais de 17 anos de existência é arrecadar fundos para continuar apoiando 100 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, assistidas pelo grupo sem fins lucrativos, na sede localizada no Centro de Apoio à Família, também no Bairro Moreninhas.

À frente da Associação, a Irmã Valdete Maria Schmits conta que a finalidade do bazar é, principalmente, arrecadar recursos para conclusão de uma quadra recreativa para a criançada. Para isso, a AIFSJ conta com a participação de quem se solidarizar com o movimento.

AIFSJ

A Associação das Irmãs Franciscanas de São José/Centro de apoio à Família desenvolve ações gratuitamente que buscam complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social no Conjunto Habitacional Moreninhas, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Desde 2006, o projeto trabalha com as crianças diariamente no horário oposto ao escolar, com diversas oficinas e atividades como: Artes, capoeira, inclusão digital (informática), esporte, aulas de violão, teclado e flauta. Também é servido almoço, lanche e janta pelo projeto social.

