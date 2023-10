Rebeca Andrade faz história com maior pontuação no salto “Cheng” nos Jogos Pan-Americanos

O Brasil viveu uma noite memorável na Ginástica Artística, com Rebeca Andrade alcançando um feito histórico. Na última terça-feira (24) a ginasta de Guarulhos conquistou sua primeira medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, atingindo uma média de 14.983 pontos. Mas o momento que roubou a cena e entrou para a história foi um de seus saltos, que lhe rendeu a nota de 15.333.

Esse salto, considerado por especialistas como o melhor Cheng da história da ginástica, deixou o público e os juízes impressionados. Rebeca Andrade demonstrou uma técnica e precisão impressionantes, que resultaram em uma pontuação que será lembrada por muito tempo no mundo da ginástica. A norte-americana Jordan Chiles, que ficou com a medalha de prata, não poupou elogios a Rebeca. A competição foi de alto nível, e a mexicana Natalia Escalera completou o pódio com uma pontuação de 13.333.

Essa vitória de Rebeca Andrade representa um momento marcante para a ginástica no Brasil e para o país. Os Jogos Pan-Americanos não viam uma ginasta brasileira no degrau mais alto do pódio desde 2007, quando Jade Barbosa conquistou a medalha de ouro no solo. Antes disso, em Havana-1991, Luisa Parente havia brilhado nas assimétricas e no salto.

Confira o salto “Cheng” executado por Rebeca:

O PRIMEIRO OURO DE REBECA NOS JOGOS PAN-AMERICANOS 🥇 Campeã olímpica, campeã mundial e, agora, campeã pan-americana no Salto! 💚💛 Com 14.983, Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro no aparelho em sua primeira participação em Jogos Pan-americanos. Sou MUITO fã 😍 pic.twitter.com/b0ggGMh4vu — Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2023

Nas assimétricas, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva conquistaram a medalha de prata e bronze, respectivamente. O ouro nessa modalidade foi para a norte-americana Zoe Miller, que obteve uma pontuação de 14.666.

Na mesma competição, o ginasta Arthur Nory também teve um desempenho notável ao conquistar a medalha de prata no solo. Sua performance, que recebeu uma nota de 13.933, foi superada apenas pelo canadense Felix Dolci, que somou 14.233 pontos e conquistou o ouro. O bronze foi para o colombiano Juan Larrahondo, que atingiu 13.366 pontos.

Com informações da CBG