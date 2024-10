Jovem desaparecida no Paraná é encontrada em ônibus no MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) localizou na tarde de ontem (24), em Nova Alvorada do Sul, uma adolescente que estava desaparecida no Paraná.

Conforme informações, os policiais fiscalizavam na BR-267 quando receberam informações que uma jovem havia desaparecido em Curitiba, e poderia estar viajando em um ônibus com destino a Mato Grosso do Sul.

Os agentes abordaram um ônibus que seguia de Criciúma (SC) para Rondonópolis (MT) e encontraram a menina junto com uma mulher, de 22 anos.

A acompanhante disse que não sabia que a menina era menor de idade.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.

