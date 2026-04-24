Mato Grosso do Sul mantém liderança nacional em vacinação e alcança nota máxima em ranking

Estado atinge 100 pontos pelo segundo ano seguido e supera metas de cobertura vacinal

Mato Grosso do Sul voltou a ocupar o primeiro lugar no indicador de cobertura vacinal do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, com pontuação máxima. O resultado marca o segundo ano consecutivo na liderança nacional e reflete o desempenho da rede pública de saúde na aplicação de imunizantes.

O levantamento, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, considera a proporção de doses aplicadas em relação à população-alvo, incluindo esquemas completos e parciais de vacinação. O índice mede a capacidade dos estados em garantir proteção coletiva por meio da imunização.

Ao longo de 2025, o Estado ampliou ações para alcançar diferentes públicos, com estratégias como vacinação em escolas, campanhas itinerantes e busca ativa de pessoas com esquema vacinal incompleto. As iniciativas foram coordenadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul em conjunto com os municípios.

Entre as políticas adotadas, o programa MS Vacina Mais reúne ações voltadas à ampliação da cobertura, como a exigência de comprovante vacinal atualizado para estudantes e a imunização de profissionais da saúde. As medidas são integradas a campanhas nacionais, incluindo ações em áreas de fronteira e vacinação contra a influenza.

Para a coordenadora estadual de imunização, Ana Paula Rezende Goldfinger, o resultado está ligado ao planejamento e acompanhamento contínuo. “Trata-se de um resultado sustentado por planejamento técnico, monitoramento sistemático das coberturas vacinais e adoção de estratégias baseadas em evidências. A integração entre Estado e municípios tem sido determinante para ampliar o acesso, reduzir bolsões de não vacinados e garantir homogeneidade nas coberturas”, destacou.

Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas em 2025, o secretário de Saúde, Maurício Simões Corrêa, afirmou que o volume reflete a estrutura da rede. “Alcançar esse quantitativo de doses aplicadas demonstra a eficiência da nossa rede e o alinhamento com os municípios. Esse resultado está inserido em um conjunto de medidas estruturantes voltadas à qualificação da assistência e à ampliação do acesso à vacinação em todo o Estado”, finaliza.

*Com informações da Agência de Notícias de MS

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