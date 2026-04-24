Agricultor é executado a tiros na fronteira com MS após atentado contra casa

O agricultor paraguaio Miguel Balmaceda Maciel, de 52 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (24) na linha internacional entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Nacional, o crime ocorreu no Assentamento Virgen del Pilar, na zona rural de Zanja Pytá, região próxima a Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, área marcada pela atuação de facções criminosas.

A vítima foi atingida com disparos na cabeça. Até o momento, não há informações sobre os autores.

O assassinato ocorreu quase três semanas após a casa do agricultor ser alvo de vários tiros, no dia 5 deste mês. Na ocasião, ninguém ficou ferido. Miguel chegou a registrar boletim de ocorrência e afirmou acreditar que se tratava de uma tentativa de assalto.

Mesmo após o atentado, ele continuou morando no local. A suspeita é de que o ataque anterior tenha sido um aviso dos criminosos, que retornaram nesta sexta-feira e executaram a vítima.

O caso será investigado pelas autoridades paraguaias.