Quinta-feira é de tempo seco em quase todo o Mato Grosso do Sul

Além do calor, são previstos baixos índices de umidade relativa do ar, com valores entre 20% e 40% em todas as regiões

Nesta quinta-feira (01), a previsão para o feriado de Páscoa indica tempo com sol e manutenção do ar quente e seco em Mato Grosso do Sul. As temperaturas máximas devem atingir valores entre 36-38°C.

Além do calor, são previstos baixos índices de umidade relativa do ar, com valores entre 20% e 40%, situação que demanda atenção. Recomenda-se à população manter-se bem hidratada, com ingestão frequente de água, e evitar a exposição direta ao sol sobretudo nos períodos mais quentes e secos do dia.

Apesar do cenário mais estável, a combinação de calor e disponibilidade de umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas. Em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De modo geral, não há indicativo de volumes expressivos de chuva, e os maiores acumulados devem se concentrar principalmente na metade leste do estado.

Os ventos estarão bem variáveis variando entre o quadrante norte e oeste com velocidades que variam entre 30-50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 20-23°C e máximas entre

31-37°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 23-25°C e máximas entre 35-38°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 20-23°C e máximas entre 33-38°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-35°C.

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