Março Lilás: Dr. Victor Rocha faz palestra sobre Saúde da Mulher na UBS Carlota

O vereador e médico, Dr. Victor Rocha (PP) esteve na Unidade Básica de Saúde Dr. Astrogildo Carmona – Vila Carlota, na manhã de quarta-feira (15) para palestrar sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero, objetivo da Campanha de Saúde: Março Lilás.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA, o câncer do colo do útero apresenta taxas de incidência e mortalidade elevadas no Brasil. O controle do câncer do colo do útero no Brasil representa, atualmente, um dos grandes desafios para a saúde pública.

O Dr. Victor Rocha ressalta que o câncer do colo do útero é uma doença de crescimento lento e silencioso. “A detecção precoce do câncer do colo do útero ou de lesões precursoras é plenamente justificável, pois a curabilidade pode chegar a 100%, e em grande número de vezes, a resolução ocorrerá ainda em nível ambulatorial. Por isso, a necessidade de ser fazer o exame Papanicolau, para que haja o rastreio precoce da doença, ampliando assim a possibilidade de cura”, disse o médico mastologista durante a palestra para agentes de saúde e pacientes da UBS Carlota.

Na oportunidade, o parlamentar tirou dúvidas e apresentou o Projeto Casa Rosa, que zerou as filas de espera por consulta em mastologia e de biópsias de mama do Sistema Único de Saúde (SUS). A Casa Rosa foi inaugurada em 11 de novembro de 2021, foi idealizada pelo vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha, com o intuito de oferecer consulta integrada e resolutiva na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. A paciente faz a consulta com mastologista e realiza seus exames todos no mesmo local, entrando apenas uma única vez na fila de regulação da Sesau/SUS.

O parlamentar progressista aproveitou o evento para ouvir as demandas da Unidade de Saúde, que são: Mais médicos (pois a unidade só tem dois); farmacêutico (para distribuição de medicamentos controlados) e manutenção do telhado (visto que a unidade alaga em dias chuvosos).