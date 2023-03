Operário-MS toma 5 do CRB-AL e dá adeus à competição nacional

Em menos de 20 minutos, o Galo levou três gols e o placar só não foi mais elástico porque o adversário administrou o placar

O Operário-MS sofreu três gols em menos de 20 minutos do CRB-AL. O jogo terminou em 5 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Galo despediu da competição de forma vexatória o destaque da noite foi o atacante Renato, autor de três gols na partida e agora vice-artilheiro da competição nacional, com quatro. Anselmo Ramon e Mike completaram a goleada. Restou ao Operário-MS o prêmio de consolação de R$ 1,7 milhão por ter passado de fase.

Muito fácil

O CRB deixou o jogo fácil, impôs e foi marcando seus gols, um atrás do outro. O primeiro saiu logo aos cinco minutos, quando Matheus Ribeiro desceu pelo lado direito e levantou, na pequena área. O centroavante Anselmo Ramon desviou de cabeça para o gol.

O segundo saiu aos 10 minutos. Em cobrança de falta, Juninho Valoura bate e dá um verdadeiro passe para Mike desviar de cabeça para as redes. O adversário parecia não acreditar e ainda levou o terceiro gol aos 17 minutos, numa bela jogada de Anselmo Ramon, que, na frente da área, deu o passe de letra para Renato, que ajeitou e bateu, colocado no lado esquerdo Anselmo Ramon desviou de cabeça para o gol.

A noite parecia ser mesmo de Renato, que ampliou, aos 21 minutos. Novamente, Matheus Ribeiro chegou à linha de fundo e, desta vez, cruzou rasteiro na pequena área para o complemento de letra de Renato. Um golaço.

O próprio Renato ampliou aos 38 minutos, demonstrando oportunismo. Valoura soltou a bomba de fora da área, o goleiro Vitor Prada deu rebote e a bola caiu no pé do “iluminado” Renato, que bateu de primeira. Foi o seu terceiro gol na noite. É hat-trick para ele.

Desacelerou

No segundo tempo, o CRB voltou menos intenso, mesmo porque sabia que a classificação já estava garantida e por respeito ao adversário que, em momento algum, apelou com faltas desnecessárias ou com atitudes antijogo.

Por Bruno Arce – Jornal O Estado do MS.

