Bioparque e Fazenda de Ecoturismo estão na TIME

O maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal ganhou mais notoriedade nesta quinta-feira (16), quando apareceu dentro do roteiro de melhores lugares do Mundo para se conhecer da revista americana, TIME. O Brasil nesta edição teve seu nome citado com as belezas do Pantanal, e além do Aquário a Fazenda de Ecoturismo Caiman, que realiza Safaris com direito a observação de animais como onças e jacarés e outros animais do Pantanal, também foi citada.

Na matéria da TIME o trecho cita: “Campo Grande, a maior cidade do estado de Mato Grosso do Sul, é ponto de partida para passeios pelos manguezais. A partir daqui, os viajantes podem ver centenas de espécies aquáticas que chamam o Pantanal de lar no novíssimo Bioparque Pantanal ou pegar um voo para um luxuoso lodge de safári tropical como o Caiman Brasil.”, destaca.

O ponto turístico no próximo dia 28 de março completa um ano aberto para visitação, é realmente encantador e vem conquistando os visitantes com a diversidade de espécies e a beleza do lugar.e vale estar nesta seleta seleção de atrações que precisam ser visitadas.

O governador Eduardo Riedel afirmou ser uma conquista do povo Sul Matogrossense. “O Bioparque Pantanal, complexo único e que abriga o maior circuito de aquários de água doce do mundo, insere Mato Grosso do Sul Brasil em um contexto de destaque Brasil e no mundo. Esse reconhecimento internacional é uma conquista para toda sociedade sul-mato-grossense, e importantíssimo por inserir o Estado, definitivamente, no cenário mundial de ecoturismo, no turismo de eventos, de pesquisas, cultural e também arquitetônico, pois representa e simboliza um dos biomas mais importantes do país, que é o Pantanal, que merece ser preservado e celebrado”, afirmou o governador.

A revista elegeu o local como um empreendimento novo e emocionante, A versão atualizada do guia anual de viagens, com curadoria de curadores e indicações de especialistas de todo o mundo reconheceu os 50 destinos que oferecem ao visitante uma experiência extraordinária diferente de qualquer outra.

Com informações: Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.