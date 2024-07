Mais Médicos está com 196 vagas para atuação profissional em territórios indígenas

Com este novo edital, a expectativa é ultrapassar 700 médicos em atuação nos territórios

Foi lançado nessa sexta-feira (12), pelo Ministério da Saúde um novo edital do Programa Mais Médicos, voltado para assistência aos povos tradicionais nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas .

Estão sendo oferecidas 196 vagas. Desde que a nova gestão foi formada, a quantidade de médicos que atuam no território teve um crescimento de 123%.

Com este novo edital, a expectativa é ultrapassar 700 médicos em atuação nos territórios.

Das vagas ofertadas, 28 serão para o território Yanomami , reforçando o conjunto de ações do Ministério da Saúde para garantia da assistência na região.

Os Profissionais interessados devem se inscrever de 15 a 19 de julho por meio da página oficial do programa. Pessoas portadoras de deficiência e grupos étnicos sociais tem direito a cotas.

A seleção é direcionada para vagas desocupadas definidas em articulação com a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram