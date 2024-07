Motociclista embriagado bate em viatura da Guarda Civil durante blitz

Motociclista de 50 anos foi preso, na madrugada deste sábado (13), na Avenida Cafezais, em Campo Grande, após bater na viatura da GCM (Guarda Civil Metropolitana) durante uma blitz realizada na região. O condutor estava embriagado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, equipes realizavam a fiscalização da Operação Lei Seca, quando uma das viaturas acabou sendo atingida pelo homem.

Os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros, mas o motociclista recusou atendimento. Em seguida, ele passou pelo teste do bafômetro que atestou a presença de 0,73 mg/L de álcool no sangue.

O homem recebeu voz de prisão por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

