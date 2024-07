Ingressos de cinema tem variação de até 96% em Campo Grande

A pesquisa aponta os ingressos 3D com maior variação nos preços

De acordo com pesquisa realizada pelo Procon Municipal entre os dias 03 e 05 de julho, em três cinemas da Capital, os ingressos para filmes tem variação de até 96% nos preços.

Os pesquisadores levantaram dados sobre os preços dos ingressos, valores de pipoca, refrigerante e água, e também verificou o atendimento aos consumidores. A maior variação de preços foram nos ingressos 3D.

O levantamento foi realizado nas salas de cinema localizadas em shopping centers.

Conforme apontam os dados os ingressos 3D nos períodos matinês e noturno tiveram a maior variação de 96%. O menor preço foi de R$ 26,00 e o maior, no valor de R$ 51,00, praticados às quintas e sextas-feiras. Seguida pela variação de 91,30% no ingresso normal das sessões de quinta a sexta-feira, nos períodos da Matinê e Noturno, sendo menor preço R$ 23,00 e o maior preço R$ 44,00.

Na alimentação o hot-dog aparece como o mais caro custando no valor máximo de R$ 23,00 e o valor mínimo de R$ 16,00, que somados dão em torno de 43,75% a variação.

Em seguida, estão o Refrigerante Pequeno; 33,33%, produto Pipoca Média Salgada; 30,43%, produto Pipoca Grande Salgada; 29,17%, produto Pipoca Média Doce; 28,57%, produto Água.

