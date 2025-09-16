Mais de 29 mil pessoas são autistas em MS, aponta Observatório da Cidadania

Painel inédito reúne informações por município, faixa etária, sexo, cor, escolaridade e condições de moradia

Um levantamento inédito do Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul (OCMS) revelou que 29.088 pessoas apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA) no estado, segundo dados do Censo 2022. O número corresponde a 1,1% da população sul-mato-grossense, estimada em 2,7 milhões de habitantes.

O painel, lançado nesta segunda-feira (15), organiza as informações em mapas, tabelas e gráficos interativos, permitindo consultas detalhadas sobre idade, sexo, cor ou raça, escolaridade e até condições de saneamento das pessoas com diagnóstico.

De acordo com o estudo, a maior concentração de casos está entre crianças de 5 a 9 anos, com 4.237 registros. Os homens correspondem à maioria, representando 60,69% do total (17.654 pessoas). Pelo recorte de cor ou raça, 46,4% se declararam brancos, 44,4% pardos, 5,6% pretos, 2,6% indígenas e 1% amarelos.

Na análise por municípios, Corguinho lidera proporcionalmente, com 2% da população diagnosticada com TEA. Em seguida aparecem Bela Vista (1,7%), Itaporã (1,6%), Cassilândia (1,5%) e Costa Rica (1,4%). Já Rio Negro (0,4%) e Novo Horizonte do Sul (0,3%) apresentam os menores índices.

O painel também possibilita comparar a prevalência do autismo em Mato Grosso do Sul com outros estados. Acre (1,6%) e Amapá (1,5%) apresentam os maiores percentuais. MS aparece junto a Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará, todos com 1,1%.

Criado em 2024, o Observatório da Cidadania é uma iniciativa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em parceria com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Fundect, com o objetivo de fortalecer a cidadania ativa e qualificar dados para subsidiar políticas públicas. O painel completo está disponível em www.observatoriodacidadania.ufms.br.

