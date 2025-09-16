Vídeo: Jovens incendeiam carro após serem abordados em fiscalização da PRF, em Ivinhema

Na manhã desta terça-feira (16), dois jovens que não tiveram suas informações divulgadas foram detidos após incendiarem um veículo Fiat Uno na frente do de uma unidade da PRF (Policia Rodoviária Federal). O caso aconteceu em Amandina, em Ivinhema, cidade distante 332 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Jornal da Nova, os jovens queimaram o veículo após serem abordados durante fiscalização da PRF. Na ocasião, durante análise, foi constatado que o automóvel possuia o licenciamento vencido, além de outras irregularidades. O Fiat Uno foi apreendido.

Insatisfeitos com a ação da polícia, os jovens atearam fogo no carro. Nem a polícia, nem eu, vamos ficar com o carro”, disse um dos jovens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e o fogo foi contido. Ambos os jovens foram detidos e responderão por ato de dano qualificado e outras possíveis infrações.