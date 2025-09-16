Homem é preso após tentativa de feminicídio contra ex-namorada em Bataguassu

A Polícia Civil evitou um feminicídio no município de Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande. Um homem foi preso em flagrante por perseguir, ameaçar e invadir o domicílio da ex-companheira, portando uma arma de fogo com numeração suprimida. O caso foi divulgado nessa terça-feira (16)

A vítima, em situação de vulnerabilidade, procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu acolhimento e foi encaminhada a um local seguro pela Rede de Proteção. Enquanto isso, equipes policiais iniciaram diligências e localizaram o investigado nas proximidades do trabalho da vítima, impedindo o autor de realizar o crime.

Durante buscas no quarto de hotel onde o autor estava hospedado, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com numeração raspada. A prisão preventiva do agressor já foi representada à Justiça, garantindo maior segurança para a vítima e seus filhos.

*Com informações da Policia Civil