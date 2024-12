Mais de 150 pessoas devem realizar exames oftalmológicos especializados neste fim de semana

Fim de semana de atendimentos por meio do programa MS Mais Saúde, Menos Filas. Neste sábado (30), acontece um mutirão de atendimento oftalmológico especializado, a partir das 8h, no Hospital São Julião, em Campo Grande.

A iniciativa visa oferecer um atendimento completo, que inclui consulta, diagnóstico, exames especializados, tratamentos com injeções intravítreas, além de cirurgias e outros procedimentos avançados. Tudo realizado no mesmo local de integrada. No total, serão atendidos 150 pacientes da Capital e de diversas regiões do Estado.

O Programa MS Saúde prevê que prefeituras e estabelecimentos de saúde estabeleçam convênios que vão garantir a realização de cirurgias eletivas em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e ortopedia.

Também estão previstas a realização de exames diagnósticos como ressonância magnética com contraste, ressonância magnética (sedação), tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

Vale lembrar que Mato Grosso do Sul recebe R$ 15,9 milhões para reduzir filas de cirurgias em 2024. Ministério da Saúde alcançou avanços significativos na redução das filas de espera no SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o país. Para 2024, a pasta já disponibilizou R$ 15,9 milhões para continuidade do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas.

