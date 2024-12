Tio e Sobrinho são Presos em Flagrante ao Descarregar Carga Milionária de Drogas no Jardim Inápolis

Na amanhã sexta-feira, durante o monitoramento de um imóvel localizado no Jardim Inápolis, em Campo Grande, tio e sobrinho são presos em flagrante por descarregar drogas no estepe do carro por policiais da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico)

Chamou a atenção da equipe o fato de um dos moradores se dirigir a um caminhão boiadeiro que se encontrava estacionado logo em frente, onde um outro indivíduo o aguardava, e passaram a manusear os estepes do veículo. Ambos estavam desconfiados, sempre olhando para os acessos à rua em sinal de alerta.

Ao perceberem a presença policial. um dos suspeitos rapidamente se deitou no chão, em sinal de rendição, enquanto o outro jogou seu telefone celular e sua carteira num terreno baldio e fez menção de fugir a pé, mas foi rapidamente alcançado. Os indivíduos se presentaram como tio e sobrinho

Ambos os estepes do caminhão boiadeiro foram desmontados e identificados em seu interior, o total de 121 tabletes de pasta-base de cocaína, que totalizaram cerca de 125Kg, carga avaliada em cerca de R$3.000.000,00 (três milhões de Reais).

