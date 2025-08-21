Homem é preso em Paranaíba após agredir companheira com taco de sinuca

Vítima pediu socorro na rua e relatou agressões constantes; caso foi encaminhado à Polícia Civil

Na madrugada desta quinta-feira (21), uma mulher pediu socorro na rua em Paranaíba, denunciando ter sido vítima de agressões do companheiro. Segundo relato, ela vinha sofrendo violência física de forma recorrente e, naquela noite, foi atacada com golpes de um taco de sinuca, além de ser puxada pelos cabelos e arrastada até uma construção próxima.

Acionada pelo 190, uma equipe de Radiopatrulha do 13º Batalhão da Polícia Militar foi até o local e encontrou a vítima com lesões visíveis. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor.

Durante as diligências, o suspeito foi localizado em sua residência, onde também estava o objeto usado nas agressões. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

