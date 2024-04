Liberação de água potável em eventos poderá ser lei na Capital

Dr. Victor Rocha, autor do projeto, diz que a hidratação é fundamental e a proibição atenta contra a dignidade humana

A proposta de lei para permitir a entrada de água potável em eventos pode se tornar realidade em Campo Grande. O vereador Dr. Victor Rocha defende que a hidratação é essencial e que proibir o acesso à água vai contra a dignidade humana.

O objetivo do projeto é garantir a disponibilidade de água em shows e grandes eventos com muitas pessoas em Campo Grande. O vereador ressaltou a importância da ingestão adequada de líquidos, especialmente em períodos de calor intenso, como os enfrentados atualmente no município e no país.

Dr. Victor Rocha enfatizou que a restrição à entrada de água pode comprometer a saúde das pessoas e vai contra os princípios constitucionais. Ele citou casos anteriores em que fãs foram impedidos de levar água para shows, destacando a necessidade de garantir a hidratação do público, principalmente aqueles com dificuldades financeiras para comprar água durante os eventos.

O projeto prevê penalidades para os organizadores que não cumprirem a lei, incluindo o cancelamento do evento. Além disso, determina que as informações sobre a disponibilidade de água sejam amplamente divulgadas junto à venda de ingressos.

O presidente da Câmara de Campo Grande, Carlão (PSB), também assinou o projeto, que agora aguarda sanção da prefeitura da capital.

Com informações da assessoria

