Governo vai destinar R$ 30 milhões para profissionalizar alunos do Ensino Médio

Parceria entre a SED (Secretaria Estadual de Educação) e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) vai oferecer 25 cursos para alunos do Ensino Médio.

Conforme informações repassadas pela Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), ao longo de 3 anos, a previsão é de que sejam atendidos 3.372 alunos em 13 municípios de Mato Grosso do Sul, sendo em Aparecida do Taboado; Cassilândia; Chapadão do Sul; Campo Grande; Jaraguari; Corumbá; Aral Moreira; Dourados; Ponta Porã; Rio Verde; Sonora; Bataguassu; e Três Lagoas.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, na quarta-feira (24), o Termo de Convênio será no valor de R$ 30,7 milhões e terá vigência de 36 meses, a partir da assinatura.

O Estado fica responsável pela formação geral e básica (ensino preparatório) e o Senai participa na formação profissional do aluno.

O convênio tem por objetivo formar técnicos e profissionais para o mercado de trabalho durante a escolaridade do Ensino Médio regular.

Mato Grosso do Sul tem ganhado destaque no setor da Indústria da Transformação. Novas fábricas a serem instaladas e o alto desempenho do agronegócio no Estado também são setores que demandam mão de obra e fazem parte da lista de cursos oferecidos.

Cursos oferecidos

Os cursos oferecidos são: assistente administrativo; analista de marketing digital e e-commerce; assistente de projetos e inovação; assistente de manutenção de computadores e infraestrutura de redes; desenvolvedor de páginas web; desenvolvedor de sistemas computacionais; assistente de gestão agrícola e agropecuária; auxiliar de agronegócio; gestor de negócios agroindustriais; assistente de recursos humanos; agente de recrutamento e seleção.

Também entram na lista agente de qualificação e desenvolvimento de pessoas; agente de desenvolvimento socioambiental; agente de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável; agente de resíduos sólidos e hídricos; assistente técnico de mecatrônica; instalador de equipamentos eletromecânicos; operador eletromecânico; agricultor orgânico; auxiliar de agroecologia; gerente de produção e operações agropecuárias; assistente de produção de games; assistente de projetos de games; projetistas de games mobile; e viveirista florestal.