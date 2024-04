Crime ambiental em área de preservação na cidade de Santa Rita do Pardo é investigado pela polícia

Nesta quinta-feira (25), foi mobilizada uma investigação pela polícia civil de uma série de crimes ambientais ocorridos em fazenda na zona rural do município de Santa Rita do Rio Pardo. As informações da denúncia, relataram que o suspeito desmatou uma área de preservação permanente próxima a um córrego, chegando até mesmo a alterar o curso do rio. Esse crime, causou impactos negativos na flora e fauna do estado.

A polícia civil, em colaboração com a perícia científica, compareceu ao local, registrando e documentando as ações para posterior elaboração de laudo e continuidade das investigações. A partir deste momento, a investigação se concentrará em elucidar a autoria dos supostos crimes por meio de um Inquérito Policial próprio.

Esses altos resultam em responsabilização criminal e civil, esta última podendo resultar em multas a serem revertidas em projetos ambientais.

