Lei inclui Semana de Conscientização sobre a Doença Anemia no calendário municipal

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), sancionou a lei n. 6.924, de 14 de setembro de 2022, que inclui no calendário eventos de Campo Grande, a Semana de Conscientização sobre a Doença Anemia Falciforme. A proposta é do vereador Carlão (PSB).

O programa de conscientização deverá ocorrer na semana do dia 19 de junho de cada ano, data em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Anemia Falciforme. O objetivo é conscientizar sobre prevenção e diagnóstico da doença.

A Doença Anemia Falciforme

A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária causada por anormalidade de hemoglobina dos glóbulos vermelhos. Eles perdem a forma de disco, ficando enrijecidos e deformados (em forma de foice).

Devido a esse formato, os glóbulos alongados não conseguem passar através dos pequenos vasos sanguíneos, bloqueando a circulação do sangue em diversas partes e tecidos do corpo humano. Como resultado, os pacientes apresentam episódios de intensa dor, suscetibilidade às infecções, lesões orgânicas e, em alguns casos, a morte precoce.

A anemia falciforme afeta pessoas diferentes de diversas maneiras e não segue nenhum padrão fixo. Alguns pacientes só têm sintomas leves, com menos de uma crise por ano, enquanto outros têm sintomas mais severos com mais de uma crise por mês. A doença é detectada por meio do teste do pezinho, que deve ser realizado nas Unidades Básicas de Saúde, de preferência, entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê.