Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

O padre impede que os dois entrem. Serafim estranha a presença de Cornélio na igreja. Catarina manda que Calixto e Mimosa se aprontem para o noivado e percebe que eles nada sabiam. Petruchio disfarça e finge ter esquecido de dar o recado do noivo. Marcela manda Cosme impedir a entrada de Mimosa e Calixto na festa. Catarina pede que Bárbara e Lourdes ajudem-na; em troca, ela contará onde está o mudinho. Marcela promove um aperto de mãos entre Batista e Joaquim. Calixto e Mimosa são barrados e percebem que Heitor tem vergonha deles.

A Favorita

Halley diz a Cilene que gostaria de descobrir se Silveirinha e Flora tramam algo contra Lara. Cilene instrui Halley a ficar longe de Flora. Copola confessa a Cassiano que beijou Irene. Irene revela a Lara que beijou Copola. Donatela se esconde quando Flora aparece no apartamento de Zé Bob, mas vê quando a rival beija o jornalista. Zé Bob, porém, dispensa Flora. Didu pede a Elias para guardar o dinheiro no cofre da prefeitura, enquanto ele decide o que fazer. Greice escuta Amelinha comentar com Gurgel sobre o dinheiro que conseguiram de Romildo.

Mar do Sertão

O Coronel se revolta contra José, e Deodora explica como o marido deve agir. Candoca exige que José não se aproxime de Manduca até que ela converse com o filho. Maruan conhece Zahym. Laura se prepara com Timbó para ir à procura de Maruan. Timbó estranha a presença de Mirinho na cidade. Zahym destrata Maruan, e Labibe repreende o pai. Candoca se prepara para conversar com Manduca. Tertulinho interrompe a conversa de Candoca com Manduca, que acaba ouvindo, escondido, sobre a volta de Zé Paulino. Labibe oferece comida a Maruan.

Cara e Coragem

Lou pensa em contar a verdade sobre Joca para Pat, mas desiste. Moa se preocupa com Rebeca. Leonardo afirma a Regina que não quer ver Martha sofrer. Martha pede para Luana pesquisar sobre Caio nas redes sociais. Pat leva Lou até a sala de inteligência. Danilo proíbe Duarte de sair de casa. Ísis desmaia durante um ensaio, deixando todos preocupados. A fechadura biométrica é instalada no laboratório, para a satisfação de Jonathan. Alfredo leva Gui para conversar com Pat e Moa. Rebeca chega ao abrigo onde cresceu.

Pantanal

Muda não gosta de saber que Maria Bruaca ficará com as terras que eram de sua família. Renato quer tirar a vida de Tadeu. José Leôncio demonstra cansaço, e deixa todos preocupados. Zefa volta para a fazenda de José Leôncio. Guta conta a Zuleica e Tenório que Zefa foi embora porque Renato estava abusando dela. Zefa revela a José Leôncio que Solano é matador e que o fazendeiro está jurado de morte. Muda insiste para Tibério fazer alguma coisa em defesa do patrão. Irma pressente que haverá duas mortes. Tenório repreende Renato.

Poliana Moça

Tânia volta de viagem e está com dor de garganta. Otto pergunta à Tânia qual a relação dela com o Roger. Song pede desculpa para Kessya. Pinóquio diz para Luca na cara do Roger, que o vilão está mentindo para o jovem empresário. Waldisney e Violeta aparecem de surpresa e disfarçados na Luc4Tech. Luca se mostra interessado no boneco. Waldisney e Violeta exigem participar de todas as reuniões de negociação e ameaçam entregar provas dos crimes que ele cometeu. Eugênia decide falar verdades para os filhos sobre a mãe biológica.