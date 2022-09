Colheita da safrinha de milho atinge 99,2% no Centro-Sul do país

Segundo o levantamento da SAFRAS & Mercado, na última sexta-feira (9), a colheita da safrinha de milho de 2022 atingiu cerca de 99,2% da área estimada de 14,728 milhões de hectares.

Em seis estados do Brasil, a porcentagem da colheita já ultrapassou 90%. Paraná ultrapassou 98,7%; Minas Gerais, 90,9%; Mato Grosso do Sul, 100% ; São Paulo, 97,8%; Mato Grosso, 100% e Goiás 100%.

No mesmo período no ano de 2021, a colheita da safrinha de milho estava atingindo 98% da área cultivada de 14,402 milhões de hectares. A média de colheita dos últimos cinco anos para o período é de 99,2%.

Na região do Matopiba, a colheita atingia 94,9% da área cultivada de 1,151 milhão de hectares. Na Bahia, a colheita atinge 99,2%, 90,4% no Maranhão, 91,3% no Piauí e 100% no Tocantins.

No mesmo período do ano passado, a colheita estava concluída em 98,6% na área cultivada de 1,078 milhão de hectares. A média da ceifa nos últimos cinco anos para o período é de 99,4%.

Em junho deste ano, já era estimado que o as boas condições climáticas poderiam levar o Estado a registrar um aumento de 80,9% na safrinha de milho, o segundo maior crescimento do Brasil.

