Lei de autoria do Dr. Victor Rocha institui o Dia Municipal Síndrome de Down

Lei nº 6.940 foi sancionada em outubro de 2022

O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) é autor da Lei nº 6.940, de 7 de outubro de 2022 que institui o Dia Municipal da Síndrome de Down em Campo Grande. O parlamentar celebra a inclusão da data no calendário oficial do município.

A data do dia 21 de março tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Síndrome de Down na sociedade. A Síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma mutação do material genético humano presente em todas as raças.

Aproveitando que o dia 21 de março é celebrado como o Dia Internacional da Síndrome de Down, a data foi escolhida pela Associação Internacional Down Symdrome International, em alusão aos três cromossomos no par de número 21 (21/03) alteração cromossômica que caracteriza esta síndrome, Dr. Victor Rocha propôs a inclusão no calendário de eventos de Campo Grande.

Victor Rocha tem sido parceiro da Associação Juliano Varela. A instituição oferece suporte às pessoas com a Síndrome de Down, além de apoio à família. É uma associação, sem fins lucrativos, que atua na defesa e garantia de direitos e no atendimento direto de pessoas com deficiência intelectual diversos como: Síndrome de Down, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Microcefalia e Transtorno do Espectro Autista (TEA).O público alvo são crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade e seus familiares, atendidos nas áreas de assistência social, reabilitação, trabalho, cultura, esporte, lazer e educação, visando facilitar a sua integração e emancipação social.

Em reconhecimento ao trabalho realizado pela instituição, o parlamentar tucano entregou a Medalha “Amigos e Amigas da Primeira Infância” ao presidente da Juliano Varela, Wilson José de Almeida.

O dia municipal de conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down tem o intuito de informar e conscientizar, bem como contribuir com informações para permitir a inclusão de todos na sociedade. “Nosso respeito e apoio às ações realizadas em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas com Síndrome de Down e seus familiares”, finalizou.

Com informações da assessoria