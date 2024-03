Habitantes do Portal Caiobá não respeitam processo de drenagem e pavimentação do bairro

A população que transita pela região do bairro Portal Caiobá não tem respeitado o andamento das obras nas proximidades da Rua Poente, área periférica de Campo Grande. Faixas e redes que impedem o trânsito de veículos e pessoas são arrancados, deixando em risco a segurança de quem passa pela região.

Segundo uma fonte anônima, a obra está nas primeiras fases do projeto com a implantação do sistema de drenagens e outras funções subterrâneas, para depois ser realizado e terraplanagem e pavimentação da área, com meio-fio e calçada.

A questão é que populares não entendem que a sinalização serve para a segurança de todos. “Povo fica bravo, xingam funcionários da obra, quebram placas e passam por cima das faixas. Já teve até situações de vias de fato e empurrões”, relata o cidadão.

Em alguns casos, ciclistas e motociclistas foram flagrados caindo em valetas espalhadas pelo perímetro das obras. Também virou rotineiro encontrar parte de veículos quebrados e objetos pessoais perdidos. Na questão das valetas expostas, a empresa responsável pela obra já indicou o fechamento dos buracos.

