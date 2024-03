André Guimarães recebe apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de Nioaque

O pré-candidato a prefeito de Nioaque, André Guimarães (PP), ganhou aliado considerado uma das maiores lideranças ao nível nacional: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com isso, o Progressista avança no diálogo com legendas visando coligações para oficialização da chapa majoritária.

Os dois conversaram, via WhatsApp (chamada de vídeo), no domingo (17), com a participação do Tenente Portela, suplente de senador, presidente do PL de Campo Grande e amigo de longa data do ex-presidente.

André falou de suas propostas em buscar a modernização do município, com justiça social e desenvolvimento econômico, para tirá-lo dessa ‘’era de estagnação econômica’’. Ele recebeu apoio de Bolsonaro e isso significa que PP e PL farão aliança com vistas à disputa.

O apoio de Bolsonaro a André Guimarães tem significado maior, uma vez que o ex-presidente morou em Nioaque a serviço do Exército Brasileiro e, em todas as oportunidades, costuma lembrar do município com carinho.

Nesta época de caserna no município sul-mato-grossense, Bolsonaro tornou-se muito amigo do Tenente Portela. Hoje, ambos estão no mesmo partido e com pensamentos voltados para o futuro, as famílias de Nioaque e de Mato Grosso do Sul.

André Guimarães tem total apoio da senadora Tereza Cristina, expressiva liderança do PP e a parlamentar eleição com votação histórica (mais de 820 mil) em Mato Grosso do Sul. Ela foi ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Bolsonaro e conquistou sua admiração pela atuação exitosa, no setor,, com ações nacionais e internacionais.

Depois da conversa, Bolsonaro solicitou que Tenente Portela agendasse um encontro presencial com André Guimarães para tratar de assuntos relacionados a campanha eleitoral que se aproxima.

