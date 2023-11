Implantação de corredor gastronômico, turístico e cultural da 14 de julho será discutido em audiência

Será realizado nesta quarta-feira (29) na Câmara Municipal, uma audiência pública para discutir a implantação do Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural da rua 14 de julho, além de melhorias para a região central de Campo Grande. A proposta é do vereador Ronilço Guerreiro (Podemos), com início às 9h.

O projeto de lei para a criação do corredor já foi apresentado pelo parlamentar. “Não podemos ficar de braços cruzados e olhando o nosso centro acabar. Enquanto em outras capitais temos vida na região central, aqui cada vez mais encontramos lojas fechando e placas de aluguel. Precisamos pensar com criatividade para que seja retomada a vida na região central”, disse Guerreiro.

“No último sábado estive na região central conversando com os comerciantes e com a população, convidando para esse momento importante de discussão de nossa 14. Estou muito otimista com o resultado desta audiência”, complementou o vereador.

Ainda conforme Guerreiro, datas importantes como Natal e Carnaval, necessitam de atrações para a região central. “No Natal, com uma programação envolvendo música, teatro e outros atrativos, as pessoas vão para o centro, as famílias gostam de ter locais para passear, por isso acredito muito nesse corredor cultural”.

A proposta do vereador é que seja criado o corredor no trecho da 14 de Julho entre a Marechal Rondon e a Avenida Mato Grosso. “Não depende apenas do nosso projeto, depende muito da vontade do Executivo. Por isso queremos debater, ouvir a população, os empresários, o município e assim encontrar um ponto que ficará bom para todos”.

Guerreiro propõe que seja debatido um desconto na taxa de IPTU para que os proprietários de imóveis possam oferecer um aluguel mais atrativo para os comerciantes.