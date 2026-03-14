Jair Bolsonaro apresenta piora na função renal e segue na UTI em Brasília

Boletim do Hospital DF Star aponta aumento de indicadores inflamatórios; quadro é estável e sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora da função renal e aumento nos indicadores inflamatórios, conforme boletim médico divulgado neste sábado (14) pelo Hospital DF Star, em Brasília. Apesar do agravamento, o quadro clínico é considerado estável.

Segundo a atualização, Bolsonaro permanece na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e ainda não há previsão de alta.

Ele segue em tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, além de realizar exercícios de fisioterapia respiratória e motora. Também recebe medidas preventivas contra trombose venosa.

Bolsonaro está internado desde a manhã de sexta-feira (13), após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. O atendimento inicial foi feito por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O diagnóstico é de broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.

Antes da internação, o ex-presidente estava detido no prédio conhecido como Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados.

O boletim é assinado pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini, pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado, pelo coordenador da UTI Geral Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

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