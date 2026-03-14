Procon Municipal de Campo Grande alerta para aumento de golpes na Semana do Consumidor

Comércio amplia promoções para o Dia do Consumidor, e órgão orienta população a redobrar cuidados nas compras

Com a proximidade do Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, lojas físicas e virtuais intensificaram as promoções da chamada Semana do Consumidor. O aumento no volume de ofertas, no entanto, também acende o alerta para golpes e fraudes, segundo o Procon Municipal de Campo Grande.

De acordo com o órgão, é comum que criminosos aproveitem períodos de grande movimentação no comércio para criar sites falsos, divulgar promoções inexistentes e aplicar golpes, principalmente em compras online. A principal recomendação é que o consumidor pesquise o histórico de preços antes de fechar negócio, para evitar descontos que não passam de estratégia de marketing.

Outro ponto de atenção são ofertas com valores muito abaixo do praticado no mercado. O Procon orienta que o consumidor verifique se a página possui protocolo de segurança (https), CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ativo, endereço físico informado e avaliação em plataformas de reclamação.

Na hora do pagamento, o órgão sugere o uso de cartão virtual em compras pela internet, como forma de proteger os dados bancários. Também recomenda cautela com transferências via Pix para vendedores desconhecidos. O valor do frete deve ser checado antes da finalização da compra, já que pode alterar significativamente o preço final.

O Procon lembra ainda que compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou telefone, podem ser canceladas no prazo de até sete dias após o recebimento, conforme prevê o direito de arrependimento. Em promoções de alimentos e produtos de higiene, a validade deve ser conferida.

A orientação é que o consumidor estabeleça um limite de gastos e evite decisões por impulso. Em caso de irregularidades, a denúncia pode ser feita pelo telefone 156 (opção 6) ou presencialmente, mediante apresentação de nota fiscal, comprovantes e registros da oferta anunciada.

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