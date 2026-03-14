Campo Grande terá cinema gratuito em parque neste sábado

Aniversário do Parque Villaggio Santa Inês será celebrado com sessão da comédia “Minha irmã e eu” e pipoca para o público

Campo Grande terá um cinema ao ar livre e gratuito para os moradores da região Norte. A primeira edição do Cine-Park, da Santa Inês Empreendimentos, será promovida neste sábado (14), às 17h, com exibição da comédia “Minha irmã e eu”, estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck.

A exibição faz parte de uma grande celebração pelo aniversário de um ano do Parque Villaggio Santa Inês, um lugar idealizado e concretizado pela Santa Inês Empreendimentos para ser um ponto de encontro dos moradores da região, principalmente para a prática de atividades esportivas e de bem-estar.

Para a estreia do projeto, nada melhor que uma comédia. O filme escolhido foi “Minha irmã e eu”, que conta a história de Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tatá Werneck), duas irmãs que precisam deixar de lado as diferenças quando a mãe desaparece. Juntas, elas se unem para procurar a matriarca em uma viagem que pode mudar as suas vidas. Como a sessão será realizada ao ar livre, o público deve levar cadeiras, banquinhos ou cangas para aproveitar o filme com mais conforto. Já a pipoca e a água estão garantidas.

“É uma alegria para a Santa Inês Empreendimentos realizar a primeira edição do Cine-Park. Construir o Parque Villaggio Santa Inês sempre teve como objetivo oferecer à população de Campo Grande um espaço de encontro com o lazer, a atividade física e a natureza. Desde a inauguração, o parque vem sendo apropriado pela comunidade de uma forma muito especial, superando nossas expectativas. Ao longo do último ano, promovemos diferentes iniciativas que mostraram o quanto os espaços abertos e de uso coletivo fazem diferença na vida das pessoas. Ver o parque cheio e vivo, com moradores aproveitando cada momento, é a maior recompensa desse projeto”, afirma a diretora da Santa Inês Empreendimentos, Cíntia Caleffi.

Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos pelo link http://qrfy.io/r/cineparksantaines.

Santa Inês Empreendimentos – Fundada em 2013, a Santa Inês Empreendimentos atua no desenvolvimento da região Norte de Campo Grande com projetos planejados, acessíveis e voltados à qualidade de vida. Responsável pelo Reserva, Villaggio e, mais recentemente, pelo Quartier Santa Inês, a empresa investe em empreendimentos que aliam valorização imobiliária, planejamento urbano e criação de espaços acolhedores para a comunidade.

Serviço: A Exibição do filme “Minha Irmã e Eu” será realizada hoje (14) às 17h no Parque Villaggio Santa Inês. Localização: https://maps.app.goo.gl/PJfdbLRgN6ZXNUPJA

Ingresso gratuito através do link: http://qrfy.io/r/cineparksantaines