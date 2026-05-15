Já vacinou? Vacinação contra gripe tem plantão em três pontos da Cidade neste sábado (16)

Com doses liberadas para toda a população, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) terá três pontos de vacinação da gripe neste sábado (16), em Campo Grande. A imunização agora é para todos, podendo ser feita em bebês a partir dos 6 meses de idade e o plantão começa às 7h30.

O objetivo do plantão é facilitar o acesso dos moradores e tentar reverter os índices de baixa procura. Além disso, a medida surge em um momento de alerta para as autoridades de saúde da Capital, que buscam conter o avanço de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e garantir a proteção da comunidade antes do inverno.

Para receber a dose, a Sesau orienta que o cidadão compareça a um dos locais levando um documento pessoal com foto. Embora não seja obrigatória, os profissionais de saúde recomendam apresentar também a carteira de vacinação para que o histórico vacinal seja atualizado.

Desta vez, as equipes de imunização estarão concentradas em duas USFs (Unidades de Saúde da Família), Universitário e Dona Neta, onde o plantão começa às 7h30 e termina às 16h45. Já no Pátio Central Shopping, a vacinação acontece das 9h às 16h.

A imunização segue disponível normalmente em mais de 70 postos de saúde de Campo Grande ao longo da semana, de segunda a sexta-feira.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram