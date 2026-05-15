Cassems anuncia reajuste na contribuição dos cônjuges para garantir sustentabilidade do plano

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), anunciou nesta semana um ajuste na contribuição fixa dos cônjuges dos beneficiários, após estudos técnicos identificarem desequilíbrio importante no modelo atual de custeio desse grupo.

A contribuição fixa dos cônjuges será de R$ 450 e terá início na competência maio/2026, com vencimento previsto para 10/06/2026. Segundo a Gestão da Cassems, não haverá alteração nas contribuições dos titulares nem dos filhos dependentes.

Como vai funcionar?

As cobranças ocorrerão, prioritariamente, via boleto bancário e Pix Automático. O beneficiário também poderá optar pelo desconto em folha, mediante autorização formal.

Para isso, o titular deve comparecer presencialmente à Unidade Cassems mais próxima para solicitar a migração do boleto para as modalidades de Pix ou folha de pagamento.

Gestão Responsável

De acordo com dados apresentados pela operadora, o grupo de cônjuges arrecadou aproximadamente R$ 61 milhões nos últimos 12 meses, enquanto as despesas assistenciais ultrapassaram R$ 250 milhões, gerando um déficit de R$ 189 milhões. Na prática, para cada R$ 1 arrecadado nesse grupo, a Cassems precisou gastar cerca de R$ 4,08 em despesas assistenciais.

A direção da Cassems afirma que o aumento dos custos da saúde, impulsionado pelo envelhecimento da população, novas terapias e medicamentos de alto custo, vem pressionando todo o sistema de saúde suplementar no país.

Antes da adoção da medida, foram implementadas diversas ações de eficiência e controle de custos. Somente no último ano, a Cassems afirma ter economizado mais de R$ 104 milhões com gestão, melhoria de processos, controle de desperdícios e fortalecimento da estrutura própria.

A Gestão da operadora destaca também que atualmente possui um dos menores custos médios per capita entre os principais sistemas de saúde comparados no Brasil. E que a decisão foi tomada com responsabilidade para preservar a continuidade do plano, da rede assistencial e do atendimento prestado aos beneficiários em todas as regiões do Estado.

Mesmo com o reajuste, a Cassems continuará oferecendo a melhor relação custo-benefício do mercado de saúde brasileiro. Com uma contribuição média que passa de R$ 528,00 para R$ 592,00, isto é, 50% menos do que opções equivalentes no mercado privado, cujos valores variam entre R$ 1.057,00 e R$ 1.197,00.