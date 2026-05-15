Prefeitura convoca cerca de 200 aprovados para educação inclusiva na Capital

A Prefeitura de Campo Grande convocou cerca de 200 aprovados no processo seletivo simplificado para assistente educacional inclusivo. A chamada foi publicada na edição desta sexta-feira (15), do Diário Oficial, e contempla profissionais que irão atuar nas unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino), auxiliando estudantes com deficiência durante as atividades escolares.

Os assistentes educacionais inclusivos desempenham papel importante no acompanhamento dos alunos, contribuindo para a inclusão, autonomia e participação no ambiente escolar. O trabalho é realizado em apoio às equipes pedagógicas das escolas municipais, atendendo estudantes que necessitam de acompanhamento no dia a dia das unidades.

A lista completa com os nomes dos convocados pode ser consultada na edição do Diário Oficial do Município. Os candidatos chamados devem comparecer na próxima segunda-feira (18), a partir das 13h, ao Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na sede da Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Durante o atendimento, serão repassadas as orientações sobre a documentação necessária para a contratação e os próximos passos do processo de admissão. A convocação contempla candidatos aprovados em ampla concorrência, além de cotistas negros, indígenas e PCD (pessoas com deficiência).