Já vacinou? Clínica escola da UFMS oferece vacinação contra gripe até 30 de maio

A Clínica Escola Integrada do Instituto Integrado de Saúde está oferecendo vacinação contra influenza de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, em Campo Grande. A ação integra a Campanha Nacional de Vacinação, com previsão de término em 30 de maio.

O atendimento ocorre no setor 2 da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto ou carteira funcional. Lembrando que o atendimento é prioritário para os grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde:

-crianças de seis meses a seis anos;

-gestantes e puérperas;

– idosos a partir de 60 anos;

-povos indígenas e quilombolas;

-pessoas em situação de rua.

Também fazem parte do público-alvo trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais da segurança pública e salvamento, integrantes das Forças Armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo urbano e de longa distância.

A lista inclui ainda pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, além de pessoas com deficiência permanente e portadores de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes.

As vacinas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde e protegem contra três tipos de vírus da influenza. Em geral, apresentam efeitos leves, como dor no local da aplicação e febre baixa. A vacina não causa gripe, podendo provocar apenas uma resposta imunológica com sintomas leves.