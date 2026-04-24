Empates mantêm disputa aberta, enquanto Palmeiras e Atlético-MG saem na frente na Copa do Brasil

A quinta fase da Copa do Brasil teve uma noite de cenários distintos nessa quinta-feira (23). Enquanto Athletico Paranaense e Fluminense ficaram no empate sem gols e adiaram a definição das vagas, Palmeiras e Atlético Mineiro venceram seus compromissos e abriram vantagem nos confrontos.

Em Curitiba, o Athletico-PR empatou por 0 a 0 com o Atlético Goianiense na Arena da Baixada. Mesmo com maior volume ofensivo e apoio de mais de 18 mil torcedores, o Furacão não conseguiu furar a defesa adversária. As principais chances vieram com Viveros, Benavídez e João Cruz, mas o goleiro Paulo Vitor foi decisivo. No último lance, Terán ainda acertou a trave. Com o resultado, o time paranaense precisará vencer fora de casa, no jogo de volta marcado para 14 de maio, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Já em Ponta Grossa, o Fluminense também ficou no 0 a 0, desta vez contra o Operário Ferroviário, no Estádio Germano Krüger. A equipe carioca teve dificuldades na criação, agravadas pela saída precoce de Martinelli, lesionado logo aos cinco minutos. O confronto teve poucas oportunidades claras, com destaque para defesa de Fábio em chute de Boschilia. A decisão será no dia 12 de maio, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Se faltou emoção nos empates, sobrou eficiência para o Palmeiras. No Allianz Parque, em São Paulo, o time paulista venceu o Jacuipense por 3 a 0 e encaminhou a classificação. Ramón Sosa marcou duas vezes, ambas em cobranças de pênalti, e Felipe Anderson completou o placar. A equipe comandada por Abel Ferreira ainda teve dois gols anulados após revisão do VAR. Com a vantagem, o Palmeiras pode perder por até dois gols no jogo de volta, no dia 13 de maio, que ainda assim garante vaga.

Em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o Ceará Sporting Club por 2 a 1 na Arena MRV. Cassierra abriu o placar para o Galo, Wendel Silva empatou para os visitantes, mas Renan Lodi garantiu a vitória mineira. O Atlético teve maior controle da partida e agora joga pelo empate no confronto de volta, em Fortaleza, também no dia 13 de maio.

Com os resultados, os duelos seguem indefinidos nos casos de empate, enquanto Palmeiras e Atlético-MG largam com vantagem. Nos confrontos sem gols, qualquer vitória nos jogos de volta garante vaga nas oitavas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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