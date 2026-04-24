Dia Nacional do Churrasco: procedência e rastreabilidade são destaque do Vermelho na data especial

Hoje, dia 24 de abril, o Brasil celebra uma de suas maiores paixões nacionais: o churrasco. Mais do que uma tradição gastronômica, o churrasco é um ritual que reúne pessoas, histórias e sabores únicos. Para o Vermelho, essa data reforça um princípio fundamental, o qual o segredo de um bom churrasco começa muito antes da brasa — está na procedência da carne.

Reconhecido pela curadoria rigorosa e compromisso com a qualidade, o Vermelho se destaca por acompanhar de perto todo o processo produtivo, garantindo que cada corte servido no Vermelho Grill e comercializado nas lojas Vermelho Beef carregue origem confiável e padrão elevado.

Produção acompanhada do início ao fim

A Fazenda Indaiá, responsável pela produção da carne Vermelho Beef, é peça-chave nessa cadeia que prioriza excelência em todas as etapas. Desde a criação do gado, com manejo responsável e foco no bem-estar animal, até os processos de seleção e acabamento, cada fase é conduzida com rigor técnico e atenção aos detalhes.

Essa parceria, construída ao longo de mais de uma década, reflete um compromisso consistente com a qualidade e com o consumidor final. O resultado é uma carne com padrão elevado, que passa por criteriosos processos de seleção, maturação e controle, assegurando sabor, maciez e suculência até chegar ao prato.

Para o churrasqueiro Alê Ciasca, referência quando o assunto é fogo e carne, não há técnica que compense uma matéria-prima inferior. “Você pode dominar o ponto, o corte, o fogo, mas se a carne não for de qualidade, o resultado nunca será excepcional. O verdadeiro churrasco começa na escolha da carne”, afirma.

A cultura do churrasco no Brasil é diversa, mas algumas regiões se destacam por sua identidade própria. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, é reconhecido como uma das grandes referências nacionais, combinando tradição, excelência na produção pecuária e um estilo de preparo que valoriza o sabor natural da carne. Essa herança influencia diretamente a forma como o churrasco é apreciado em todo o País.

E você, vai comer um ‘churrasquinho’ hoje?!