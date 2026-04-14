Idoso morre por chikungunya e MS chega a 11 óbitos pela doença

A morte de um idoso indígena, de 77 anos, fez MS (Mato Grosso do Sul) chegar a 11 óbitos por chikungunya em 2026. A confirmação foi divulgada nesta terça-feira (14), após resultado de exames laboratoriais.

Segundo informações, o homem apresentou os primeiros sintomas em fevereiro e morreu em março. Ele tinha problemas de saúde, o que pode ter agravado o quadro. Com a atualização, o Estado soma 5.256 casos prováveis da doença. Só na última semana, foram registrados 1.042 novos casos.

Dourados é o município mais afetado, com sete mortes confirmadas. Também há registros de óbitos em cidades como Jardim, Bonito e Fátima do Sul.

Outros cinco casos de mortes ainda estão em investigação.

Mato Grosso do Sul concentra a maior parte das mortes por chikungunya no Brasil. Das 18 registradas no país, 11 ocorreram no Estado.