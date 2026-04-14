Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terça-feira (14)

O combate ao mosquito Aedes aegypti será intensificado nesta terça-feira (14) em cinco bairros de Campo Grande. A ação ocorre nas regiões do Santo Amaro, Sobrinho, Planalto, Amambaí e Moreninha.

Equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), vão atuar das 16h às 22h com aplicação do inseticida por meio do UBV pesado, conhecido como fumacê.

A medida visa reduzir a população do mosquito transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

Para aumentar a eficácia da aplicação, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

A programação pode ser alterada ou suspensa em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a dispersão do produto.

O inseticida atua principalmente sobre os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses. A aplicação, no entanto, é feita de forma controlada para evitar impactos em outras espécies.

Confira o itinerário: