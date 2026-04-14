Contrato para recuperação de ponte na BR-262 em Corumbá é publicado no Diário Oficial

O contrato para a recuperação da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá, foi publicado nesta terça-feira (14) no DOE (Diário Oficial do Estado). A medida é etapa obrigatória para o início das obras.

De acordo com a Agesul, o próximo passo é a emissão da OIS (Ordem de Início dos Serviços), prevista para ocorrer ainda nesta semana, até sexta-feira. Após a autorização, a empresa responsável poderá iniciar a mobilização, com montagem do canteiro e preparação dos trabalhos.

O contrato foi firmado com a empresa Águia Construtora Ltda., com investimento estimado em R$ 11,7 milhões. A obra prevê a recuperação estrutural da ponte, conforme estabelecido no edital de licitação.

O prazo de execução é de 300 dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço. Já a vigência contratual se estende por até 120 dias após a conclusão.

Durante os trabalhos, o tráfego na rodovia funcionará no sistema de “pare e siga” em tempo integral. Também estão previstas interdições programadas a cada 21 dias, no período noturno e aos fins de semana.

A intervenção inclui a recuperação completa dos elementos estruturais da ponte, com correção de falhas e desgastes identificados ao longo do tempo.