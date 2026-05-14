Humap-UFMS/HU Brasil alerta sobre golpes envolvendo cobrança por exames e atendimento

O Humap-UFMS/HU Brasil alerta pacientes, acompanhantes e toda a população sobre tentativas de golpe envolvendo cobranças indevidas por exames, cirurgias, internações ou qualquer tipo de atendimento hospitalar.

O hospital é 100% SUS e todos os serviços prestados são gratuitos. O Humap-UFMS/HU Brasil não realiza ligações solicitando depósitos, transferências bancárias, PIX ou qualquer pagamento para realização de procedimentos, exames ou liberação de atendimento.

A orientação é para que, ao receber qualquer contato com pedido de dinheiro em nome do hospital, a ligação seja encerrada imediatamente e o caso seja denunciado à Ouvidoria.

As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

E-mail: ouv.humap-ufms@ebserh.gov.br

Caixas de manifestação: instaladas nas enfermarias, ambulatórios e recepções do hospital.

Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Sala da Ouvidoria: localizada no Bloco Administrativo, piso térreo, ao lado da rampa de acesso à Enfermaria de Pediatria.

Telefone para informações: (67) 3345-3380

A instituição orienta ainda que familiares e acompanhantes sempre confirmem informações diretamente pelos canais oficiais do hospital e nunca realizem pagamentos relacionados a atendimentos prestados pelo SUS.

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