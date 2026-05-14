Candidatos com isenção negada no Enem 2026 têm até 19 de maio para recorrer

Participantes que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 negado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) têm até o dia 19 de maio para apresentar recurso. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, disponível no portal oficial do exame. Também poderão recorrer os candidatos que tiveram rejeitada a justificativa de ausência no Enem 2025.

De acordo com o Inep, o resultado final dos recursos será divulgado no dia 25 de maio. A orientação é para que os participantes acompanhem regularmente a plataforma e apresentem a documentação necessária dentro do prazo estabelecido. Mesmo os candidatos que conseguirem a aprovação da gratuidade precisarão efetuar a inscrição normalmente quando o período oficial for aberto pelo Ministério da Educação.

A isenção da taxa do Enem é destinada a estudantes que atendem a critérios específicos estabelecidos pelo governo federal. Entre os beneficiários estão alunos que concluirão o ensino médio em escola pública em 2026, pessoas que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em escolas particulares, desde que possuam renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa.

Também têm direito à gratuidade candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e participantes do programa Pé-de-Meia. O Inep reforça que o deferimento da isenção não garante automaticamente a participação no exame, sendo obrigatória a inscrição no prazo que ainda será divulgado em edital oficial do Enem 2026.

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