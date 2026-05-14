Lula evita comentar caso envolvendo Flávio Bolsonaro e banqueiro: “É um caso de polícia”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou comentar nesta quinta-feira (14) o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. Durante visita à fábrica de fertilizantes da Bahia, em Camaçari (BA), Lula afirmou que o episódio deve ser tratado pelas autoridades competentes e disse não caber a ele fazer avaliações sobre o assunto. “Eu não vou comentar. É um caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial. Eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia”, declarou o presidente ao ser questionado por jornalistas.

Mais cedo, durante evento de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida também na Bahia, Lula fez uma fala interpretada como indireta ao senador, sem citar nomes. “A verdade tarda, mas não falha. E minha mãe dizia: mentira tem perna curta. Ela pode causar prejuízo”, afirmou o presidente ao discursar para apoiadores. Flávio Bolsonaro é apontado como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

O caso ganhou repercussão após reportagem divulgada pelo Intercept Brasil revelar mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o material, o senador teria solicitado recursos para financiar a produção do filme “Dark Horse”, obra sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A negociação envolveria cerca de US$ 24 milhões, aproximadamente R$ 134 milhões na cotação da época, e ao menos R$ 61 milhões teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025.

De acordo com a publicação, as mensagens estavam armazenadas no primeiro celular apreendido de Vorcaro pela Polícia Federal, em novembro do ano passado. A autenticidade do conteúdo foi confirmada ao SBT News por fontes ligadas à investigação. Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro admitiu ter pedido recursos para o projeto cinematográfico, mas negou qualquer irregularidade na negociação.

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